Volotea, completato AuCap da 71 milioni di euro

(Teleborsa) - Volotea, compagnia aerea specializzata nei collegamenti tra piccole e medie città europee, ha completato un aumento di capitale da 71 milioni di euro. L'operazione, avviata a settembre 2024 con un piano iniziale fino a 100 milioni, si è conclusa con un fabbisogno ridotto rispetto alle attese grazie al miglioramento delle performance operative. L'ultimo round da 15 milioni si aggiunge ai 56 milioni già raccolti nell'ottobre 2025.



I principali sottoscrittori sono Aegean Airlines , partner strategico e commerciale dal 2021, il fondo americano PAR Capital e Alaeo, il veicolo del management guidato dal fondatore e CEO Carlos Muñoz.



La compagnia ha chiuso il 2025 trasportando 11,2 milioni di passeggeri, con un tasso di puntualità OTP15 al 79% e un tasso di completamento dei voli del 99,7%, posizionandosi per il secondo anno consecutivo come la low-cost più affidabile d'Europa secondo Cirium.



Per il 2026 Volotea prevede di raggiungere 14 milioni di posti (+12%), circa 430 rotte e l'apertura di nuove basi in Francia.



Carlos Muñoz ha dichiarato: "Questa iniezione di capitale rappresenta una tappa finanziaria fondamentale e rafforza la nostra posizione mentre entriamo con fiducia nella prossima fase di crescita della compagnia."

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