Smart Capital completa AuCap: raccolti 7,9 milioni di euro

(Teleborsa) - Smart Capital , holding di partecipazioni industriali di tipo permanent capital specializzata in private equity e PIPE quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato il completamento al 100% del proprio aumento di capitale per un controvalore complessivo di 7,9 milioni di euro.



Nel contesto del collocamento presso terzi, i soci venditori di Marcap – società acquisita al 100% da Smart Capital – hanno reinvestito parte dei proventi della cessione sottoscrivendo 2.422.726 azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo di 1,65 euro per azione, per un importo di circa 4 milioni di euro, pari al 50,38% delle nuove azioni offerte.



Sommate alle 2.386.529 azioni già sottoscritte nel periodo di offerta in opzione, le nuove azioni complessivamente emesse ammontano a 4.809.255, pari al 100% dell'offerta.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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