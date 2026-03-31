Usa, offerte posti di lavoro in calo oltre le attese a febbraio

(Teleborsa) - Cala oltre le attese il numero di offerte di posti lavoro negli USA. È quanto rilevato dal Report JOLTS dell'U.S. Bureau of Labor Statistics americano.



A febbraio, le posizioni aperte sono scese a 6,882 milioni dai 7,240 milioni di fine gennaio (dato rivisto da un preliminare di 6,946). Il dato si è rivelato sotto le attese degli analisti che prevedevano 6,890 milioni.



Le assunzioni sono diminuite di 498.000 unità a 4,849 milioni il mese scorso, minimo dall’inizio della pandemia di Covid-19 nel marzo 2020.

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