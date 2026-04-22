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Piazza Affari: performance negativa per il comparto media dell'Italia

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Piazza Affari: performance negativa per il comparto media dell'Italia
Si muove in retromarcia l'indice media italiano, che scivola a 9.594,09 punti.
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