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Piazza Affari: scambi in positivo per Tenaris

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in positivo per Tenaris
Scambia in profit il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, che lievita del 2,36%.
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