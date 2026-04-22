Quantinuum (Honeywell) presenta in via confidenziale alla SEC documenti per IPO

(Teleborsa) - Honeywell , una delle più grandi multinazionali conglomerate statunitensi, ha annunciato che Quantinuum, di cui Honeywell detiene la maggioranza, ha presentato in via confidenziale una bozza di dichiarazione di registrazione alla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense relativa alla proposta di offerta pubblica iniziale (IPO) a Wall Street.



Il numero di azioni da offrire e la fascia di prezzo per l'offerta non sono ancora stati determinati, si legge in una nota, dove viene sottolineato che l'offerta è soggetta alle condizioni di mercato.



L'anno scorso Quantinuum ha raccolto circa 600 milioni di dollari da investitori, tra cui il ramo di venture capital di Nvidia , con una valutazione di 10 miliardi di dollari.

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