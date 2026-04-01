SpaceX, depositata in via confidenziale domanda di IPO: valutazione target a 1.750 miliardi

(Teleborsa) - SpaceX ha presentato in via riservata la bozza di registrazione per la propria offerta pubblica iniziale alla SEC americana, aprendo la strada a una quotazione prevista per giugno 2026. Secondo quanto riporta Bloomberg News che cita fonti vicine alla vicenda, la società punta a una valutazione superiore a 1.750 miliardi di dollari. La capitalizzazione includerebbe anche xAI, la startup di intelligenza artificiale di Elon Musk acquisita dall'azienda a febbraio.



L'IPO potrebbe raccogliere fino a 75 miliardi di dollari, superando ampiamente il record attuale detenuto da Saudi Aramco con i 29 miliardi del debutto del 2019.



Bloomberg ha aggiunto che si prevede una forte componente retail, con fino al 30% dell'offerta destinata ai piccoli investitori, con SpaceX che starebbe valutando una struttura azionaria a doppia classe che garantirebbe agli insider un maggiore potere di voto.

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