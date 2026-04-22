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Si muove in ribasso Eurofins Scientific a Parigi

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso Eurofins Scientific a Parigi
A picco il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, che presenta un pessimo -9,17%.
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