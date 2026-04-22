Milano
11:27
47.850
-0,11%
Nasdaq
21-apr
26.479
0,00%
Dow Jones
21-apr
49.149
-0,59%
Londra
11:27
10.498
0,00%
Francoforte
11:27
24.293
+0,09%
Mercoledì 22 Aprile 2026, ore 11.44
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Si muove in ribasso Eurofins Scientific a Parigi
Si muove in ribasso Eurofins Scientific a Parigi
Migliori e peggiori
,
In breve
22 aprile 2026 - 09.50
A picco il
gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale
, che presenta un pessimo -9,17%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: seduta difficile per Eurofins Scientific
A Parigi, forte ascesa per Eurofins Scientific
Parigi: senza freni Eurofins Scientific
Parigi: nuovo spunto rialzista per Eurofins Scientific
Titoli e Indici
Eurofins Scientific
-9,20%
Altre notizie
Eurofins vende l'unità di test elettrici ed elettronici a UL Solutions per 575 milioni di euro
Parigi: si muove a passi da gigante Schneider Electric
New York: scambi negativi per Boston Scientific
Parigi: andamento negativo per TotalEnergies
New York: netto calo registrato da Boston Scientific
Parigi: violenta contrazione per Edenred
Guide
Insider trading: come funziona, origini e quali sono le regole oggi
L’insider trading è l’uso illecito di informazioni privilegiate, cioè sicure, non ancora pubbliche e potenzialmente in grado di influenzare il prezzo di strumenti finanziari, per comprare, vendere o...
leggi tutto