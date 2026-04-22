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SILVER del 21/04/2026

Finanza
SILVER del 21/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 aprile

Ribasso per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 4,00% sui valori precedenti.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'argento. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 79,56, con il supporto più immediato individuato in area 75,31. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 73,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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