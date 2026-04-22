Ubaldi Costruzioni, assemblea approva bilancio 2025: utile destinato a riserva straordinaria

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria di Ubaldi Costruzioni , società marchigiana attiva nelle costruzioni e opere pubbliche quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato il bilancio di esercizio 2025 e deliberato di destinare l'utile netto di 5,12 milioni di euro a riserva straordinaria.



I risultati consolidati 2025 mostrano un valore della produzione a 44,6 milioni (+22,9% rispetto ai 36,3 milioni del 2024), ricavi a 42,6 milioni (+26,4%), EBITDA a 8,6 milioni (margin 19,2%) e utile netto a 5,1 milioni (+46%). La posizione finanziaria netta è cash-positive per 8,3 milioni, in netto miglioramento rispetto agli 1,3 milioni di fine 2024.

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