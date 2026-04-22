Kruso Kapital, assemblea approva translisting su Euronext Milan e frazionamento azionario 1:98

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria e straordinaria di Kruso Kapital , società quotata su Euronext Growth Milan e parte del Gruppo Banca Sistema, ha approvato il bilancio 2025, che chiude con un utile di esercizio di 7,48 milioni di euro (8,78 milioni a livello consolidato), destinato a riserva legale per 374.000 euro e per il residuo a utili portati a nuovo.



L'assemblea ha approvato il progetto di translisting da Euronext Growth Milan a Euronext Milan, che la società auspica di completare entro fine giugno 2026, e ha conferito l'incarico di revisione legale a EY per il novennio 2026-2034 in sostituzione di BDO, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni sul nuovo mercato.



In sede straordinaria ha approvato un frazionamento azionario in rapporto 1:98, portando le azioni da 24,6 milioni a circa 2,4 miliardi, per soddisfare i requisiti di flottante minimo di Borsa Italiana e facilitare il pagamento del corrispettivo in azioni agli azionisti di Banca Sistema nell'ambito dell'offerta obbligatoria promossa da Banca CF+.



Il CdA è stato rinnovato per il triennio 2026-2028 con Gianluca Garbi confermato presidente.

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