Ubaldi Costruzioni, crescita a doppia cifra nel 2025 e Backlog a 212,8 milioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Ubaldi Costruzioni , società quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato il progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. L'esercizio si chiude con una significativa crescita di tutti i principali indicatori economici, in linea con le guidance comunicate al mercato.



Il Valore della Produzione è salito a 44,6 milioni di euro (+22,9% rispetto al 2024), trainato dall'avanzamento di commesse strategiche come il tratto Trisungo-Acquasanta della S.S. 4 "Salaria". L'EBITDA è cresciuto del 36,8%, attestandosi a 8,6 milioni di euro, con un miglioramento del margine operativo (EBITDA Margin) che passa dal 17,2% al 19,2%. L'Utile Netto ha raggiunto i 5,1 milioni di euro (+47,1%).



Particolarmente solida la struttura patrimoniale: la Posizione Finanziaria Netta è cash-positive per 8,3 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto agli 1,3 milioni di fine 2024, grazie alla generazione di cassa operativa e ai proventi dell'IPO.



La Società vanta un Backlog di 212,8 milioni di euro e una pipeline commerciale di 106,5 milioni, garantendo un'ampia visibilità sui ricavi futuri.



"Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel nostro primo esercizio completo da società quotata, che evidenziano una crescita a doppia cifra di tutti i principali indicatori economici e il pieno raggiungimento delle guidance comunicate al mercato – ha commentato l'Amministratore Delegato Massimo Ubaldi –. Le performance registrate confermano la validità del nostro modello di business e della strategia di sviluppo intrapresa, che ci ha consentito di incrementare i volumi mantenendo, al contempo, un miglioramento della marginalità operativa. Il rafforzamento del backlog e la dinamica positiva della pipeline commerciale ci offrono una solida visibilità sui ricavi futuri e ci permettono di guardare con fiducia al 2026, pur in un contesto macroeconomico e geopolitico ancora caratterizzato da elementi di incertezza".



Il CdA ha proposto di destinare l'intero utile d'esercizio a riserva straordinaria. L'Assemblea degli Azionisti è stata convocata per il 22 aprile 2026.

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