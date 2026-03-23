Ubaldi Costruzioni, crescita a doppia cifra nel 2025 e Backlog a 212,8 milioni
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Ubaldi Costruzioni, società quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato il progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. L'esercizio si chiude con una significativa crescita di tutti i principali indicatori economici, in linea con le guidance comunicate al mercato.
Il Valore della Produzione è salito a 44,6 milioni di euro (+22,9% rispetto al 2024), trainato dall'avanzamento di commesse strategiche come il tratto Trisungo-Acquasanta della S.S. 4 "Salaria". L'EBITDA è cresciuto del 36,8%, attestandosi a 8,6 milioni di euro, con un miglioramento del margine operativo (EBITDA Margin) che passa dal 17,2% al 19,2%. L'Utile Netto ha raggiunto i 5,1 milioni di euro (+47,1%).
Particolarmente solida la struttura patrimoniale: la Posizione Finanziaria Netta è cash-positive per 8,3 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto agli 1,3 milioni di fine 2024, grazie alla generazione di cassa operativa e ai proventi dell'IPO.
La Società vanta un Backlog di 212,8 milioni di euro e una pipeline commerciale di 106,5 milioni, garantendo un'ampia visibilità sui ricavi futuri.
"Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel nostro primo esercizio completo da società quotata, che evidenziano una crescita a doppia cifra di tutti i principali indicatori economici e il pieno raggiungimento delle guidance comunicate al mercato – ha commentato l'Amministratore Delegato Massimo Ubaldi –. Le performance registrate confermano la validità del nostro modello di business e della strategia di sviluppo intrapresa, che ci ha consentito di incrementare i volumi mantenendo, al contempo, un miglioramento della marginalità operativa. Il rafforzamento del backlog e la dinamica positiva della pipeline commerciale ci offrono una solida visibilità sui ricavi futuri e ci permettono di guardare con fiducia al 2026, pur in un contesto macroeconomico e geopolitico ancora caratterizzato da elementi di incertezza".
Il CdA ha proposto di destinare l'intero utile d'esercizio a riserva straordinaria. L'Assemblea degli Azionisti è stata convocata per il 22 aprile 2026.
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