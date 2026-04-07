Ubaldi Costruzioni: EnVent conferma OUTPERFORM e alza Target Price

(Teleborsa) - EnVent ha pubblicato l’Equity Research Update FY25 su Ubaldi Costruzioni , società attiva nel settore delle costruzioni e infrastrutture, confermando il rating OUTPERFORM e alzando il target price a 5,50 euro per azione (vs euro 5,00), che implica un potenziale upside del 40% rispetto al prezzo di chiusura del 2 aprile.



Dalla quotazione, il titolo ha registrato una performance di circa il 100%, supportata da una crescita a doppia cifra dei principali indicatori economico-finanziari e da un progressivo rafforzamento del backlog.



Nel FY25 Ubaldi Costruzioni ha riportato un valore della produzione pari a euro 44,6 milioni (+22,9% YoY). L’EBITDA è stato pari a euro 8,6m (+36,8% YoY), con un margine del 19,2% (vs 17,2% nel 2024) a seguito di commesse a più alto margine. L’utile netto si attesta a euro 5,1m (+47% YoY). La posizione finanziaria netta è cash-positive per euro 8,3 milioni, in significativo miglioramento rispetto a euro 1,3 milioni nel FY24, sostenuta da una robusta generazione di cassa operativa e dai proventi dell’IPO.



Al 31 dicembre 2025, il backlog è pari a euro 212,8 milioni (di cui solo euro 6m derivanti dal PNRR), ulteriormente rafforzato dall’aggiudicazione, a marzo 2026, di una nuova commessa per circa euro 13m. La pipeline commerciale è pari a euro 106,5 milioni, di cui euro 76,3 milioni relativi a gare già presentate e in attesa di esito. In rapporto ai ricavi FY25, il backlog implica un Book-to-Bill pari a 4,8x, garantendo una solida visibilità sui ricavi futuri.



Gli investimenti pubblici in Italia continuano a crescere nel comparto delle costruzioni non residenziali. Nel 2025 hanno superato euro 96bn, in crescita del +21% YoY, rappresentando circa il 12% del PIL nazionale. Per il 2026 è attesa un’ulteriore espansione, con investimenti pubblici attesi in aumento del +12% YoY con una crescita complessiva degli investimenti in costruzioni pari a circa il +5,6%. Il contesto resta quindi favorevole per gli operatori infrastrutturali, supportando la visibilità della domanda nel medio periodo.





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