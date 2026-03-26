Ubaldi Costruzioni, commessa da 12,7 milioni di euro in ATI da Regione Marche

(Teleborsa) - Ubaldi Costruzioni , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle costruzioni e infrastrutture, ha comunicato che attraverso l'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) guidata da Dussmann Service, è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM), per l'affidamento dei servizi di manutenzione di immobili e impianti, comprensivi della manutenzione del verde e di attività di facchinaggio, per le amministrazioni della Regione Marche, inclusi gli enti sanitari.



L'appalto è suddiviso in tre lotti, ed ha un valore complessivo stimato pari a circa 126,7 milioni di euro, comprensivo delle opzioni contrattuali previste, tra cui eventuali modifiche e proroghe, per una durata contrattuale pari a 48 mesi, oltre a un'eventuale estensione di 12 mesi



Ubaldi Costruzioni partecipa all'iniziativa con una quota del 10% all'interno dell'ATI, per un valore di competenza stimato pari a circa 12,7 milioni di euro sull'intero periodo contrattuale, al lordo delle opzioni. L'ATI è composta da Dussmann (capogruppo mandataria), CPL Concordia, Iter, Ubaldi Costruzioni e Consorzio Stabile Maestro.



"L'aggiudicazione di questa gara rappresenta un ulteriore passo nel percorso di consolidamento della presenza di Ubaldi Costruzioni nel settore dei servizi integrati di manutenzione, affiancando alle attività infrastrutturali tradizionali nuove opportunità a maggiore continuità operativa - ha commentato l'AD Massimo Ubaldi - La partecipazione a una commessa di tale rilevanza, in partnership con operatori di primario standing, conferma la capacità della società di operare con efficacia in contesti complessi e diversificati".

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