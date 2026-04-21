I.M.D.: assemblea approva bilancio 2025 e dividendo a 0,07 euro, governance confermata

(Teleborsa) - I.M.D. International Medical Devices, operatore di riferimento a livello internazionale nel settore MedTech e in particolare nei sistemi di diagnostica per immagini, comunica che in data odierna si è riunita l’assemblea degli Azionisti e ha approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e di destinare l’utile dell’esercizio della Società, pari a euro 1.549.319,28, come segue: €1.212.482,25 quale dividendo ordinario pari a €0,07 per ciascuna azione ordinaria, escluse le azioni proprie in portafoglio alla Società alla data odierna, al lordo delle ritenute di legge. La data stacco del dividendo (c.d. exdate) sarà il 27 aprile 2026, la data di legittimazione a percepire il dividendo (c.d. record date) il 28 aprile 2026 e la data pagamento dividendo (c.d. payment date) sarà il 29 aprile 2026; €77.465,96 a Riserva legale; €259.371,07 a Riserva straordinaria.



L’assemblea degli Azionisti ha nominato il Consiglio di Amministrazione, sulla base della lista proposta dal socio Alefra S.r.l. titolare di n. 11.856.211 azioni ordinarie della Società rappresentative del 67,19% del capitale sociale di IMD, che rimarrà in carica per 3 esercizi, ossia sino all’approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2028, determinando in n. 7 i componenti e il relativo compenso: Aniello Aliberti (Presidente); Gabriele Patelli (Consigliere); Luca Conca (Consigliere); Laura Bresciani (Consigliere); Wong Yau Chung (Consigliere); Andrea Messuti (Consigliere); Cristiana Cattaneo (Consigliere indipendente).



L’assemblea degli Azionisti ha, infine, nominato il Collegio Sindacale, come proposto dal socio Alefra titolare di n. 11.856.211 azioni ordinarie della Società rappresentative del 67,19% del capitale sociale di IMD, determinando i relativi compensi. Di seguito i componenti: Francesco Alberghina (Presidente); Erica Sugliani (Sindaco effettivo); Marco Ghezzi (Sindaco effettivo); Francesca Barbieri (Sindaco supplente); Simonetta Bonielli (Sindaco supplente).

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