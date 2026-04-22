Wiener Borse estende partnership tecnologica con Deutsche Borse fino a 2033

(Teleborsa) - Deutsche Borse e Wiener Borse hanno esteso la loro partnership tecnologica fino alla fine del 2033. Lo hanno annunciato oggi i due operatori di borsa. Le negoziazioni a Vienna e Praga, così come sulle borse partner di Budapest, Lubiana e Zagabria, continueranno a essere effettuate tramite il sistema di trading tedesco T7 nei prossimi anni.



"Continuiamo ad affidarci a un sistema consolidato a livello internazionale, con cui gli operatori di mercato globali hanno piena familiarità - afferma Christoph Boschan, CEO di Wiener Borse - La prosecuzione di questa solida partnership offre a tutti i membri della borsa continuità nella pianificazione e un accesso collaudato a una tecnologia di borsa altamente efficiente".



“Siamo lieti di continuare a fornire alla Borsa di Vienna e alla sua rete di partner uno dei sistemi di scambio più potenti e sicuri - afferma Eric Leupold, responsabile del mercato azionario presso Deutsche Borse - Nello sviluppo del software, ci atteniamo ai più elevati standard di sicurezza e di settore e promuoviamo l'innovazione tecnologica, fondamentale per il trading in borsa moderno, in stretta collaborazione con i nostri partner hardware".



La Borsa austriaca utilizza il sistema di trading Xetra e il suo successore, T7, dal 1999. Nel dicembre 2010 ha implementato il sistema di trading presso la Borsa di Lubiana. A seguire, la Borsa di Praga nel novembre 2012, la Borsa di Budapest nel dicembre 2013 e la Borsa di Zagabria nel luglio 2017.

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