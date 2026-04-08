Francoforte: rosso per Deutsche Boerse
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società che gestisce la borsa di Francoforte, con una flessione del 2,24%.
La tendenza ad una settimana di Deutsche Boerse è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 257,4 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 245,5. L'equilibrata forza rialzista della compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 269,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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