Deutsche Borse acquisisce partecipazione in Kraken per 200 milioni di dollari

(Teleborsa) - Deutsche Borse , Deutsche Borse, società finanziaria tedesca che gestisce la Borsa di Francoforte, ha annunciato un investimento strategico di 200 milioni di dollari in Payward, l'infrastruttura alla base della piattaforma globale di criptovalute Kraken. L'investimento è stato effettuato tramite l'acquisizione di azioni in una transazione secondaria, che ha portato a una partecipazione dell'1,5% (su base diluita) nella società.



Questo investimento rafforza la partnership strategica tra Deutsche Bprse Group e Kraken. Come annunciato a dicembre 2025, le due società sfrutteranno le loro competenze complementari per creare un ponte tra i mercati finanziari tradizionali e l'economia degli asset digitali. Attraverso la collaborazione in ambito di trading, custodia, regolamento, gestione delle garanzie e tokenizzazione degli asset, verrà lanciata una nuova gamma di prodotti e servizi avanzati che garantiranno un accesso senza intoppi a entrambi gli ecosistemi, offrendo un'esperienza completa ai clienti istituzionali.



(Foto: Video Media Studio Europe)

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