Francoforte: giornata depressa per Airbus
(Teleborsa) - Pressione sul colosso aerospaziale, che tratta con una perdita del 2,00%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Airbus evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore degli Airbus rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Airbus sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 177,2 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 175,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 179,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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