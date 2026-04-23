Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 22/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 aprile
Risultato negativo per l'indice principale della Borsa di Parigi, con una flessione dello 0,96%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 8.335,6. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 8.066,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 7.977,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)