Milano 9:33
47.735 -0,10%
Nasdaq 22-apr
26.937 0,00%
Dow Jones 22-apr
49.490 +0,69%
Londra 9:33
10.429 -0,46%
24.125 -0,29%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 22/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 22/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 aprile

Risultato negativo per l'indice principale della Borsa di Parigi, con una flessione dello 0,96%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 8.335,6. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 8.066,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 7.977,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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