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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,85%)

Ibex 35 passa di mano in avvio a 17.853,6 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,85%)
Debole indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,85%, dopo aver iniziato a 17.853,6 Euro.
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