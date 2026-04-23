Milano 9:36
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Nasdaq 22-apr
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Dow Jones 22-apr
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Londra 9:36
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,21%

SSE a 4.073,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,21%
Indice SSE -0,21% a quota 4.073,71 all'apertura pomeridiana.
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