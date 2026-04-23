Milano 17:35
47.907 +0,26%
Nasdaq 18:19
26.935 -0,01%
Dow Jones 18:19
49.417 -0,15%
Londra 17:35
10.457 -0,19%
Francoforte 17:35
24.155 -0,16%

Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,19%

Il FTSE 100 chiude a 10.457,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,19%
Giornata fiacca per Londra, che porta a casa un modesto -0,19%, terminando le negoziazioni a 10.457,01 punti.
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