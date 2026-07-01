Milano 17:35
51.605 -0,15%
Nasdaq 18:46
29.948 -1,08%
Dow Jones 18:46
52.620 +0,57%
Londra 17:35
10.478 -0,18%
Francoforte 17:35
25.040 +0,18%

Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,15%

Il FTSE MIB chiude a 51.604,56 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,15%
Giornata fiacca per Milano, che porta a casa un modesto -0,15%, terminando le negoziazioni a 51.604,56 punti.
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