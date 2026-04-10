Fitch: operatori ferroviari europei affrontano esposizione limitata alla guerra in Iran

(Teleborsa) - I profili di credito degli operatori ferroviari europei dovrebbero rimanere solidi nonostante le ripercussioni del conflitto in Medio Oriente. Lo afferma Fitch Ratings in un report sul tema, evidenziando che l'esposizione ai prezzi del petrolio è limitata per l'intero settore, che dipende principalmente dai prezzi dell'energia elettrica nell'UE, i quali sono stati meno influenzati rispetto a quanto accaduto in seguito all'invasione dell'Ucraina.



Lo scenario peggiore sarebbe un conflitto prolungato che frenasse in modo significativo la crescita economica globale, al punto da incidere sui ricavi del trasporto passeggeri. Tuttavia, questo non è lo scenario di base di Fitch.



L'agenzia di rating distingue gli operatori ferroviari, responsabili di attività soggette alla concorrenza ai sensi del diritto della concorrenza dell'UE, come il trasporto ferroviario passeggeri e merci, dai gestori delle infrastrutture, che si occupano della manutenzione e dell'espansione della rete ferroviaria e beneficiano di un monopolio naturale. Fitch prevede che i margini EBITDA degli operatori rimarranno stabili. Il trasporto passeggeri continuerà a essere la loro principale fonte di reddito. Questo dovrebbe limitare la crescita del debito netto, poiché gli elevati fabbisogni di investimento, dovuti all'aumento della concorrenza, vengono assorbiti da un'elevata capacità di autofinanziamento.



La performance dei gestori delle infrastrutture dipenderà dalla capacità dei rispettivi Stati di coprire l'aumento delle spese in conto capitale per la modernizzazione e l'espansione delle reti ferroviarie nazionali, un aspetto che l'UE considera uno strumento importante sia per contrastare il cambiamento climatico sia per stimolare la crescita economica. Nonostante queste pressioni, i rating dei gestori delle infrastrutture dovrebbero rimanere stabili, poiché l'aspettativa è che i governi forniscano un sostegno una tantum, se necessario.



Fitch valuta sette entità ferroviarie europee, tra cui tre gruppi ferroviari integrati (Deutsche Bahn, Ferrovie dello Stato Italiane, SNCF), tre gestori di infrastrutture (ADIF, ADIF-Alta Velocidad, SNCF Reseau) e un operatore in Polonia che sta attuando una graduale liberalizzazione ai sensi della normativa UE sulla concorrenza (PKP Intercity).

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