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Francoforte: brillante l'andamento di K+S

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di K+S
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Kali und Salz, in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di K+S è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 16,59 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 16,18. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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