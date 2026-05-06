Francoforte: andamento negativo per K+S

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Kali und Salz , con una flessione del 3,67%.



Lo scenario su base settimanale della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di K+S è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 15,94 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 15,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 16,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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