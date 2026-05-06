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Francoforte: andamento negativo per K+S

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per K+S
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Kali und Salz, con una flessione del 3,67%.

Lo scenario su base settimanale della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di K+S è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 15,94 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 15,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 16,68.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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