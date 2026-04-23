Milano 11:59
47.580 -0,43%
Nasdaq 22-apr
26.937 0,00%
Dow Jones 22-apr
49.490 +0,69%
Londra 11:59
10.373 -0,98%
Francoforte 11:59
24.040 -0,64%

Francoforte: risultato positivo per K+S

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per K+S
Apprezzabile rialzo per Kali und Salz, in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.
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