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Francoforte: scambi negativi per K+S

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi negativi per K+S
(Teleborsa) - Retrocede Kali und Salz, con un ribasso del 2,88%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di medio periodo di K+S ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 15,33 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 15,79, mentre il primo supporto è stimato a 14,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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