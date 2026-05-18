Francoforte: scambi negativi per K+S

(Teleborsa) - Retrocede Kali und Salz , con un ribasso del 2,88%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di medio periodo di K+S ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 15,33 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 15,79, mentre il primo supporto è stimato a 14,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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