Francoforte: performance negativa per K+S
(Teleborsa) - Sottotono Kali und Salz, che passa di mano con un calo del 2,24%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della compagnia attiva nel settore chimico-biologico, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di K+S mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 15,18 Euro con area di resistenza individuata a quota 15,42. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 15,07.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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