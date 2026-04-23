Londra: giornata depressa per Sage

(Teleborsa) - Ribasso per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese , che presenta una flessione del 3,05%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sage evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sage rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Sage mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 9,08 sterline. Rischio di discesa fino a 8,884 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 9,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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