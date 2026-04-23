Lululemon Athletica in discesa a New York
(Teleborsa) - A picco il distributore di abbigliamento tecnico sportivo, che presenta un pessimo -12,26%.
La tendenza ad una settimana di Lululemon Athletica è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Lululemon Athletica. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 149,3 USD. Primo supporto visto a 140,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 137,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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