Lululemon Athletica in discesa a New York

(Teleborsa) - A picco il distributore di abbigliamento tecnico sportivo , che presenta un pessimo -12,26%.



La tendenza ad una settimana di Lululemon Athletica è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Lululemon Athletica . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 149,3 USD. Primo supporto visto a 140,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 137,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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