Madrid: balza in avanti Solaria
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che tratta in utile del 2,01% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Solaria mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,62%, rispetto a -1,74% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Le implicazioni di breve periodo di Solaria sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 25,16 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 24,54. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 25,78.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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