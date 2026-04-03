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La Borsa di New York è chiusa

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La Borsa di New York è chiusa
(Teleborsa) - Il mercato azionario di New York è chiuso per il Venerdì Santo.
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