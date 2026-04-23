New York: nuovo spunto rialzista per Coca Cola
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gigante americano della bevanda più famosa al mondo, che tratta in utile del 2,07% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Coca Cola, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Coca Cola, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 75,37 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 76,78 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 74,56.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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