New York: profondo rosso per Thermo Fisher Scientific

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di attrezzature di laboratorio e scientifiche , che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'11,24% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Thermo Fisher Scientific rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Thermo Fisher Scientific . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 469,7 USD, con il supporto più immediato individuato in area 449,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 442,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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