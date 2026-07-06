Societe Generale, upgrade di Kepler a Buy su scenario di consolidamento europeo

(Teleborsa) - Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno migliorato la raccomandazione sul titolo Societe Generale a Buy da Hold e al contempo hanno ne alzato il target price a 85 euro da 70,70 euro.



Un ungrade operato nell’ambito di un più ampio report di settore sul consolidamento nel settore bancario e nella gestione patrimoniale in Europa.



Gli analisti hanno dichiarato che la banca francese potrebbe diventare un "campo di battaglia nel consolidamento bancario paneuropeo". In questo senso, gli esperti hanno elaborato uno scenario in cui Societe Generale si fonde con Deutsche Bank in una fusione tra pari, preceduta da un’acquisizione totale della società di leasing Ayvens .



Secondo il broker, l'unione di questi tre soggetti potrebbe dar vita a una banca con un RoTE (rendimento sul patrimonio netto tangibile) del 15% e un utile netto vicino ai 20 miliardi di euro entro la fine del decennio.



Ma la banca francese "rimane una storia interessante anche come entità autonoma" hanno scritto gli analisti che hanno identificato quali catalizzatori di breve termine l’annuncio atteso di un buyback azionario nel secondo trimestre e un Capital Markets Day a settembre, oltre a possibili opzioni relative alla struttura societaria della banca e alla gestione dei costi.











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