Société Générale, outlook rivisto al rialzo da S&P grazie al miglioramento delle performance

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha rivisto al rialzo l'outlook su Société Générale (SG) da "stabile" a positivo", confermando il rating "A/A-1".



L'agenzia di rating afferma che SG potrebbe rafforzare la propria resilienza, con un risk-adjusted capital (RAC) ratio superiore al 10%, grazie al consolidamento della base patrimoniale e al continuo processo di trasformazione in una banca più redditizia ed efficiente. Inoltre, ritiene che i recenti miglioramenti delle performance finanziarie abbiano rafforzato la credibilità del management nel ridurre il divario di redditività con le banche con rating più elevato.



Il nuovo piano strategico di settembre potrebbe ulteriormente incrementare la capacità di guadagno e l'efficienza di SG, in particolare attraverso una maggiore attenzione ai costi, senza compromettere il profilo di rischio della banca. L'outlook positivo riflette l'aspettativa che SG possa dimostrare un'ulteriore crescita costante e redditizia, migliorando al contempo l'efficienza operativa e mantenendo la disciplina di sottoscrizione e una solida capitalizzazione.

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