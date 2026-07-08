Parigi: giornata depressa per Societe Generale

(Teleborsa) - Rosso per la big bank francese , che sta segnando un calo del 2,26%.



Lo scenario su base settimanale di Societe Generale rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell' Istituto di credito francese . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Societe Generale evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 74,55 Euro. Primo supporto a 73,45. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 72,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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