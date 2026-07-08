Parigi: giornata depressa per Societe Generale
(Teleborsa) - Rosso per la big bank francese, che sta segnando un calo del 2,26%.
Lo scenario su base settimanale di Societe Generale rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Istituto di credito francese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Societe Generale evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 74,55 Euro. Primo supporto a 73,45. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 72,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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