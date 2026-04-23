Piazza Affari: Alerion Clean Power in rally

(Teleborsa) - Rialzo per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,84%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Alerion Clean Power mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,56%, rispetto a +0,91% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Le implicazioni di medio periodo di Alerion Clean Power confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 24,82 Euro con primo supporto visto a 22,57. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 21,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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