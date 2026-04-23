Piazza Affari: Alerion Clean Power in rally
(Teleborsa) - Rialzo per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,84%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Alerion Clean Power mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,56%, rispetto a +0,91% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Le implicazioni di medio periodo di Alerion Clean Power confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 24,82 Euro con primo supporto visto a 22,57. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 21,13.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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