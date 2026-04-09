Auto, Anfia: mercato in ripresa nel 1° trimestre, tirano alimentazioni alternative

(Teleborsa) - Nel mese di marzo, sono state immatricolate in Italia oltre 185mila autovetture, in crescita del 7,6% rispetto allo stesso mese del 2025. Nel cumulato del trimestre, le immatricolazioni sono state 484.577, in aumento del 9,2% rispetto all’anno precedente. E' la sintesi del Focus di approfondimento curato dall'Area Studi e Statistiche di ANFIA in merito al mercato italiano dell'auto.



Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono marzo in calo del 18,6%, con una quota di mercato del 20,2%. Le autovetture diesel segnano un -29,6%, con una market share del 6,9%. Nel cumulato, le vetture a benzina registrano una variazione del 18,6% (19,8% di quota)e le diesel del 23,5% (7% di quota).



Le immatricolazioni di auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 72,9% del mercato del solo mese di marzo, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2025 (+24,9%). In particolare, le autovetture elettrificate rappresentano il 67,6% del mercato di marzo, con volumi in crescita nel mese (+32%). Tra queste, le ibride mild e full fanno segnare un +20,2% nel mese, con una quota di mercato del 50,3%.



Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili registrano un +85,2% nel mese (quota di mercato al 17,2%). Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota dell'8,7% e aumentano del 72,1% nel mese. In aumento, in modo consistente, le ibride plug-in: +100,7%, con l'8,5% di quota del mercato del mese.



Infine, le autovetture a gas rappresentano il 5,3% dell’immatricolato di marzo, interamente composto da autovetture Gpl (-25,6% su marzo 2025).

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