Salvatore Ferragamo, assemblea approva bilancio 2025 con utile a 6,4 milioni destinato a riserva

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria di Salvatore Ferragamo ha approvato il bilancio di esercizio 2025, che chiude con un utile di 6,37 milioni di euro, destinato integralmente a riserva straordinaria.



L'assemblea ha rinnovato il Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028: Gabriele Grignaffini è eletto presidente dalla lista di minoranza, Francesca Michela Maurelli e Sara Landini sindaci effettivi dalla lista di maggioranza di Ferragamo Finanziaria (93% dei voti).



L'assemblea ha inoltre approvato il Piano LTI di Performance e Restricted Shares 2026-2028 a favore di dipendenti, amministratori e collaboratori del Gruppo, l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie fino al 5% del capitale per un massimo di 53 milioni di euro in 18 mesi, e un incremento dei corrispettivi per la revisione legale dei conti affidata a KPMG.



(Foto: © theyok/123RF)

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