De'Longhi, assemblea approva bilancio e dividendo

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti di D e'Longhi Group ha approvato il bilancio 2025 e deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,85 euro per azione (payout ratio 40,2%), con stacco cedola il 18 maggio 2026 e pagamento dal 20 maggio.



Il Gruppo ha chiuso il 2025 con ricavi a 3.801,5 milioni (+8,7%, +10,4% a cambi costanti), adjusted EBITDA a 625,1 milioni (margin 16,4%), utile netto di gruppo a 316,3 milioni (8,3% dei ricavi) e flusso di cassa ante dividendi e buyback a 383,9 milioni. La posizione finanziaria netta è positiva per 770 milioni.



L'assemblea ha inoltre rinnovato l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.

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