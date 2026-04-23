SolidWorld, controllata emiratina si aggiudica commessa da 400.000 euro nel settore aerospaziale

(Teleborsa) - SolidWorld Group , gruppo tecnologico italiano attivo nell'integrazione di soluzioni digitali 3D con intelligenza artificiale per i settori industriale, biomedicale e difesa quotato su Euronext Growth Milan, ha fatto sapere che la controllata al 100% SolidWorld Middle East ha acquisito una commessa da 400.000 euro da un primario operatore degli Emirati Arabi Uniti attivo nell'aerospazio come fornitore di servizi end-to-end per la logistica e la supply chain.



L'ordine prevede la fornitura di tecnologie di stampa 3D avanzata e sistemi integrati basati su software proprietario SolidWorld per la produzione interna di componenti e pezzi di ricambio per aeromobili, nell'ambito delle attività di MRO (Maintenance, Repair and Overhaul).



"Questa commessa non solo rappresenta un passaggio fondamentale nel nostro ampio percorso di crescita internazionale, ma conferma anche la validità del nostro modello tecnologico applicato a contesti industriali complessi e ad alta specializzazione – ha dichiarato l’Ing. Roberto Rizzo, fondatore di SolidWorld Group -. Supportare un riconosciuto player di settore nel suo percorso verso l’autonomia produttiva significa contribuire concretamente alla costruzione di una filiera aerospaziale più resiliente, oltre che capace di rispondere alle sfide globali anche in scenari di forte instabilità. Ecco perché il Medio Oriente si conferma per noi, ancora una volta, un mercato fortemente strategico nel quale intendiamo continuare ad investire e sviluppare soluzioni ad alto valore aggiunto".

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