ErreDue, commessa da 900mila euro nel settore siderurgico

(Teleborsa) - ErreDue , società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione,

miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici, ha firmato una commessa del valore di circa 900 mila euro per la fornitura di una

soluzione per la produzione di idrogeno con tecnologia alcalina della capacità complessiva di circa 0,5 MW.



Il contratto, stipulato con un primario gruppo industriale internazionale, di riferimento nella produzione di materiali in acciaio per il settore delle costruzioni, prevede che il sistema di produzione fornito sarà utilizzato nello stabilimento produttivo sito in Africa, precisamente in Uganda. L’idrogeno sarà utilizzato nei trattamenti termici dell’acciaio.



La consegna è concordata per fine settembre 2026.



Francesca Barontini, Amministratore Delegato di ErreDue, ha commentato: “Questo progetto segna un’evoluzione significativa nell’applicazione dell’idrogeno nel settore industriale. La collaborazione con un primario player internazionale del settore siderurgico, fortemente orientato all’innovazione e all’efficientamento, ci consente di contribuire in modo tangibile alla decarbonizzazione dei processi, migliorandone al contempo performance e sostenibilità. Le nostre soluzioni si dimostrano sempre più strategiche non solo in Europa, ma anche nei mercati emergenti, dove cresce la domanda di tecnologie affidabili e scalabili. In questo scenario, l’idrogeno, infatti, non rappresenta soltanto un vettore chiave per la transizione energetica, ma anche una risorsa fondamentale per l’ottimizzazione e l’innovazione dei processi industriali, come dimostrato dal suo impiego nei trattamenti metallurgici e in numerose applicazioni produttive avanzate in settori hard-to-abate”.



(Foto: Giovanni Ricciardi)

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