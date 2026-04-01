SolidWorld Group, ricavi stabili nel 2025 in un anno di transizione strategica

(Teleborsa) - SolidWorld Group ha chiuso il 2025 con Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 57,6 milioni di euro, sostanzialmente invariate

rispetto a 57,9 milioni del 2024. Un segnale positivo proviene dalla divisione Industriale, le cui vendite contribuiscono in modo significativo al fatturato del Gruppo. Le attività legate a questo business hanno rappresentato il 99% dei ricavi complessivi nel 2025, in linea con quanto registrato nel 2024.



Il Valore della Produzione si è attestato a 63,2 milioni, in contrazione del 4,5% rispetto ai 66,2 milioni dell’esercizio precedente. La differenza rispetto al range di valori comunicato lo scorso anno 2025 è stata determinata dal rallentamento delle vendite nel segmento hardware, con una riduzione di 0,8 milioni, riconducibile alle difficili condizioni macroeconomiche che hanno interessato il settore manifatturiero e tecnologico e alla riconversione del fatturato del segmento software nelle licenze SAAS, determinando il modello in modalità a ricavi ricorrenti.



L’EBITDA è stato pari a 2,7 milioni, in contrazione rispetto a 6,4 milioni al 31 dicembre 2024, con un EBITDA Margin sul Valore della Produzione pari al 4,3%. L’EBIT è stato negativo per 2,4 milioni, rispetto al surplus di 2,2 milioni 2024, dopo ammortamenti pari a Euro

3,5 milioni. Il Risultato d’esercizio è stato negativo per 2,8 milioni (-1,8 milioni al 31.12.2024), sostanzialmente legato ad alcune controllate che il processo di efficientamento in corso sta portando a marginalità positive.



L’Indebitamento Finanziario Netto cifrava 15,6 milioni al 31 dicembre 2025, rispetto a 14,6 milioni al 31.12.2024, in miglioramento rispetto ai 16,6 milioni del primo semestre 2025.



Il 2025, si legge in una nota di SolidWorld Group, rappresenta un anno di transizione strategica, caratterizzato da azioni di razionalizzazione e riorganizzazione finalizzate al rafforzamento della struttura operativa e al miglioramento della redditività a partire dal 2026. Durante questo anno, il Gruppo proseguirà l’implementazione del piano di turnaround con l’obiettivo di completare la riorganizzazione societaria e operativa, evolvendo verso una struttura sempre più orientata alle Business Line e coordinata da una Holding operativa.



Roberto Rizzo, Fondatore e Amministratore Delegato di SolidWorld, ha commentato: “Nel 2025 abbiamo avviato un percorso strutturato di razionalizzazione e contenimento dei costi, volto a rafforzare efficienza e redditività. L’esercizio, caratterizzato da interventi di ottimizzazione e riorganizzazione del perimetro operativo finalizzati a consolidare la struttura del Gruppo e a creare le condizioni per una crescita più sostenibile e remunerativa già a partire dal 2026, rappresenta un anno di transizione, necessario per costruire basi più solide per la crescita futura, in un contesto macroeconomico e geopolitico che resta complesso e in evoluzione".



E ha aggiunto: "Il bilancio mostra una perdita che riteniamo contenuta rispetto alla solidità patrimoniale del Gruppo, mentre i ricavi si mantengono sostanzialmente in linea anche alla luce del cambio di modello di business verso il SaaS, che sta già dando segnali positivi. Dopo un primo impatto sulla marginalità nella fase iniziale, il secondo semestre evidenzia una chiara crescita dei ricavi ricorrenti, trend

confermato anche nei primi mesi del 2026, con benefici attesi sulla marginalità".





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