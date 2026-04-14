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SolidWorld Group acquisisce il 100% di Miralis: prevista fusione per incorporazione entro fine 2026

Finanza
SolidWorld Group acquisisce il 100% di Miralis: prevista fusione per incorporazione entro fine 2026
(Teleborsa) - SolidWorld Group, gruppo tecnologico italiano specializzato in soluzioni digitali 3D avanzate con AI per i settori industriale quotata su Euronext Growth Milan, biomedicale e difesa, ha completato l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Miralis, società già partecipata al 22% dal 2024 e specializzata in consulenza e implementazione di progetti di trasformazione digitale con focus su soluzioni PLM (Product Lifecycle Management).

L'operazione rappresenta la quinta fase del piano di razionalizzazione societaria del gruppo e prevede la fusione per incorporazione di Miralis nella capogruppo entro fine 2026, con integrazione come business unit dedicata alla digitalizzazione avanzata e alla consulenza PLM.

Roberto Rizzo, Amministratore Delegato, ha dichiarato: "Con questa operazione consolidiamo competenze chiave nella digitalizzazione dei processi e rafforziamo il nostro posizionamento come partner tecnologico integrato per il settore manifatturiero. La successiva fusione per incorporazione contribuirà a rendere il Gruppo più efficiente, focalizzato e scalabile."
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