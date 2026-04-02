OPS eCom, la controllata Deva cede Special Courier & Logistics per 453 mila euro

(Teleborsa) - OPS eCom (ex Giglio Group), società quotata su Euronext Milan e specializzata nei servizi per l'e-commerce e la distribuzione digitale di prodotti e servizi, ha comunicato che la propria controllata DEVA ha perfezionato la cessione del 100% della partecipazione detenuta in Special Courier & Logistics, società operante nel settore della logistica e ricompresa nel perimetro degli asset non core.



Il corrispettivo complessivo della cessione è pari a 452.500 euro, articolato come segue: 80.000 euro già corrisposti in contanti alla data di perfezionamento (20 marzo 2026); 70.000 euro da corrispondersi in due tranche differite, secondo un piano di pagamento da concordarsi tra le parti; 302.500 euro mediante accollo da parte dell’acquirente di debiti preesistenti in capo a Special Courier & Logistics.



L’incasso monetario effettivo per il Gruppo è pari a 150.000 euro (80.000 già incassati e 70.000 differiti), mentre la componente residua di 302.500 euro si configura come riduzione di passività consolidate per effetto dell’accollo.



La partecipazione era iscritta nel bilancio consolidato al valore di 330.000 euro. L’operazione ha generato una plusvalenza di circa 122.500 euro, corrispondente a un capital gain del 37%.



(Foto: © rawpixel)

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