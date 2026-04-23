Superfici urbane e dimore storiche: nasce XNOVO, startup che recupera il bello

(Teleborsa) - In un contesto urbano in cui atti vandalici e deterioramento delle superfici stanno inesorabilmente alterando il decoro urbano, nasce XNOVO. La startup si pone un obiettivo chiaro: recuperare i materiali ammalorati restituendo loro un nuovo aspetto, per l’appunto “ex novo”, attraverso interventi mirati di recupero e restauro conservativo.



Fondata a Milano, la società si presenta come una startup innovativa che unisce tecniche tradizionali (microsabbiatura controllata ed idropulizia a caldo) a strumenti avanzati di preventivazione automatizzata. Opera in Lombardia e nelle province limitrofe, con l’obiettivo

di estendere progressivamente la propria presenza su tutto il territorio nazionale, replicando un modello operativo scalabile basato su standard e metodologie proprietarie. Tra gli ambiti principali vi è la gestione degli imbrattamenti, una delle principali cause di

degrado percepito. XNOVO interviene su superfici private e beni architettonici senza contrapposizioni ideologiche, ma con un focus chiaro che mira al ripristino del decoro. Particolarmente interessanti sono i servizi offerti in abbonamento per tutelare i clienti da eventuali futuri atti vandalici.



“Abbiamo scelto di costruire XNOVO partendo da una convinzione semplice: la bellezza delle nostre città e delle dimore storiche è un patrimonio che va tutelato con metodo, continuità e rispetto,” afferma Paolo Emilio Piccinelli. “Il nostro obiettivo è introdurre una cultura della manutenzione capace di prevenire il degrado, minimizzare le ristrutturazioni invasive e valorizzare ciò che già esiste.”

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