TXT: nasce la startup TXT InfraWise, spin-off del Politecnico di Milano

(Teleborsa) - TXT e-Solutions ha annunciato la costituzione di TXT InfraWise (“INFRAWISE”), startup spin-off del Politecnico di Milano, focalizzata sullo sviluppo di tecnologie per il monitoraggio, l’analisi e la gestione delle infrastrutture critiche.



L’iniziativa si inserisce nella strategia di sviluppo di TXT volta a rafforzare l’offerta nel segmento delle soluzioni IoT/OT per il monitoraggio delle infrastrutture critiche. In particolare, INFRAWISE consentirà di integrare nella piattaforma proprietaria di TXT avanzati modelli algoritmici derivati dagli studi del Politecnico di Milano, abilitando capacità di analisi in tempo reale e predittiva dello stato di salute delle infrastrutture.



L’iniziativa è inoltre finalizzata ad ampliare l’offerta con servizi a canone software e a sviluppare una struttura altamente qualificata, in grado di fornire consulenze specialistiche fino alla progettazione, certificazione e collaudo di sistemi complessi e critici.



L’operazione prevede una partecipazione pari al 67% da parte di TXT e al 33% detenuto da altri soci operativi legati all’Ateneo. TXT sosterrà lo sviluppo della startup attraverso un finanziamento soci infruttifero fino a 1 milione di euro, destinato alle attività di ricerca e sviluppo, con particolare riferimento all’ingegnerizzazione di agenti di intelligenza artificiale basati su algoritmi sviluppati dal Politecnico di Milano. È prevista inoltre una put option a favore dei soci di minoranza, esercitabile dopo tre anni, con valorizzazione legata alla profittabilità del progetto.



INFRAWISE opererà principalmente nei seguenti ambiti: (i) analisi, valutazione e modellazione di ponti, viadotti, gallerie e infrastrutture critiche; (ii) progettazione, sviluppo e integrazione di sistemi di monitoraggio strutturale e infrastrutturale; (iii) analisi ed elaborazione dati mediante tecniche di data science, intelligenza artificiale e machine learning; (iv) sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni a fini diagnostici, predittivi e preventivi, anche per la gestione della sicurezza e della manutenzione delle infrastrutture.

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